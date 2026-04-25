سفير المملكة في إندونيسيا يتفقّد صالة “مبادرة طريق مكة” بمطار سوكارنو هاتا الدولي بجاكرتا

تفقّد سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية إندونيسيا الأستاذ فيصل بن عبد الله العامودي، اليوم، الصالة المخصصة لـ “مبادرة طريق مكة” في مطار سوكارنو هاتا الدولي بجاكرتا، وذلك بحضور معالي وزير الحج والعمرة الإندونيسي الدكتور محمد عرفان يوسف ، ووزير تمكين المرأة وحماية الطفل معالي السيدة عارفة خيري.

واطلع السفير فيصل العامودي؛ على سير العمل في صالة المبادرة، والإجراءات لتسهيل وتيسير رحلة ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج، مشيدًا بفريق عمل مبادرة “طريق مكة ” وما يقدّمونه من خدمات لحجاج بيت الله المستفيدين من المبادرة.

وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc)، وشهدت المبادرة منذ إطلاقها عام (1438 هـ/ 2017 م) خدمة (1,254,994) حاجًا.