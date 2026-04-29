سلمان بن سلطان يقف على جاهزية خدمة ضيوف الرحمن بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة بالمنطقة، حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، في ظل ما وفرته من إمكانات متكاملة لرعاية الحرمين الشريفين والعناية بقاصديهما، بما ييسّر أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

جاء ذلك خلال زيارة سموّه الميدانية لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، للوقوف على جاهزية الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، تزامنًا مع توافد الحجاج إلى المدينة المنورة.

وأشاد سموّه بجهود الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات العاملة بالمطار، ودورها في تسهيل إجراءات الوصول وتفويج الحجاج إلى مقار سكنهم، وفق منظومة تشغيلية.