اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية بالمنطقة الشرقية

سلمان للإغاثة يدشن مشروع إعادة تأهيل مدرسة ومرفق اجتماعية في ريف دمشق

الثلاثاء ٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع إعادة تأهيل مدرسة ومرافق اجتماعية في مدينة عربين بمحافظة ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية.

ويتضمن المشروع بناء وتجهيز الجزء المتضرر من الثانوية المهنية للبنات؛ بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة، وبما يسهم في تمكين الفتيات وتأهيلهن علميًا ومهنيًا، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المدرسة نحو(300) طالبة.

قد يهمّك أيضاً
سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في مخيمات النازحين بقطاع غزة

سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في مخيمات النازحين بقطاع غزة

سلمان للإغاثة يوزع 24,300 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة

سلمان للإغاثة يوزع 24,300 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة

كما يشمل المشروع إعادة تأهيل مرافق اجتماعية في المدينة تخدم (1.60​0) فرد.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المقدمة من المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب السوري الشقيق والتخفيف من معاناته.

إقرأ المزيد

سلمان للإغاثة يوزّع 1.780 كرتون تمر في عدن
السعودية

سلمان للإغاثة يوزّع 1.780 كرتون تمر في...

السعودية
سلمان للإغاثة يوزع 24,300 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
السعودية

سلمان للإغاثة يوزع 24,300 وجبة غذائية ساخنة...

السعودية
وصول 9 شاحنات إغاثية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى عدن
السعودية

وصول 9 شاحنات إغاثية جديدة مقدمة من...

السعودية
سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في مخيمات النازحين بقطاع غزة
السعودية

سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في...

السعودية