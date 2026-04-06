سلمان للإغاثة يدشن مشروع إعادة تأهيل مدرسة ومرفق اجتماعية في ريف دمشق

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع إعادة تأهيل مدرسة ومرافق اجتماعية في مدينة عربين بمحافظة ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية.
ويتضمن المشروع بناء وتجهيز الجزء المتضرر من الثانوية المهنية للبنات؛ بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة، وبما يسهم في تمكين الفتيات وتأهيلهن علميًا ومهنيًا، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المدرسة نحو(300) طالبة.
كما يشمل المشروع إعادة تأهيل مرافق اجتماعية في المدينة تخدم (1.600) فرد.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المقدمة من المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب السوري الشقيق والتخفيف من معاناته.