سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور هدية المملكة لمقدونيا الشمالية

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية مقدونيا الشمالية البالغة 25 طنًا من التمور.
وقام بتسليم المساعدات – نيابة عن المركز – سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا وغير المقيم لدى جمهورية كوسوفا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية فيصل بن غازي حفظي لرئيس العلماء ومفتي الديار المقدونية الحافظ شاكر فتاحو، بحضور فريق من المركز، وذلك في العاصمة سكوبيه.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة المملكة للعديد من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في شتى بقاع الأرض.