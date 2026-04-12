سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لزراعة القوقعة في الريحانية بتركيا

نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي ضمن برنامج “سمع السعودية” في مدينة الريحانية بجمهورية تركيا، والمقام خلال الفترة من 8 حتى 12 أبريل 2026م، بمشاركة (9) متطوعين من مختلف التخصصات الطبية.

وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة على (550) مستفيدًا.

يأتي ذلك ضمن المشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول ذات الاحتياج في مختلف أنحاء المعمورة.