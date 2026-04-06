Icon

اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية بالمنطقة الشرقية Icon سلمان للإغاثة يدشن مشروع إعادة تأهيل مدرسة ومرفق اجتماعية في ريف دمشق Icon #يهمك_تعرف | التأمينات: لا توجد مكافأة زواج في أنظمة التقاعد Icon النصر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الأخدود Icon أتالانتا يفوز بثلاثية على ليتشي في الدوري الإيطالي Icon عبدالعزيز بن سلمان: الموارد قد تكون نعمة أو نقمة وفق طريقة استخدامها Icon وزارة المالية تطلق برنامج الرقابة الذاتية لتمكين الجهات الحكومية وتعزيز كفاءة الرقابة  Icon وظائف شاغرة بـ بنك الخليج الدولي Icon وظائف شاغرة في شركة أرامكو Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة صدارة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في مخيمات النازحين بقطاع غزة

الإثنين ٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٦ مساءً
سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في مخيمات النازحين بقطاع غزة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم سلالًا غذائية في مخيمات النازحين بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وقامت الفرق الميدانية التابعة للمركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة- بتوزيع السلال الغذائية مباشرة إلى الأسر المستفيدة داخل المخيمات، حيث شملت المساعدات سلالًا غذائية متكاملة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر النازحة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وعبّرت الأسر المستفيدة عن شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة على هذه المساعدات الإنسانية، مؤكدين أنها أسهمت في توفير احتياجاتهم الأساسية.

ويجسد ذلك استمرار الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية ومواقفها الراسخة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناته في مختلف الأزمات والمحن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

