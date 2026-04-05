سلمان للإغاثة يوزع 24,300 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة

وزع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (24,300) وجبة غذائية ساخنة على الأسر الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها (24,300) فرد، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات الإغاثية امتدادًا للجهود التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.