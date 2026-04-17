سلمان للإغاثة يوزع 25,000 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة

وزّع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (25,000) وجبة غذائية ساخنة على الأسر الأكثر احتياجًا وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها (25,000) فرد، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
ويأتي ذلك امتدادًا لمواقف المملكة الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.