سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية متنوعة في حضرموت

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (120) حقيبة إيوائية و(120) خيمة في مديرية العبر بمحافظة حضرموت، استفاد منهما (720) فردًا، ضمن المرحلة الخامسة من مشروع التدخلات الغذائية الطارئة في اليمن.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.