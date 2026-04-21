سلمان للإغاثة يوزّع (1.132) سلة غذائية في مدينة خان يونس بقطاع غزة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (1.132) سلة غذائية على الفئات الأكثر احتياجًا في مدينة خان يونس بقطاع غزة، استفاد منها (6.792) فردًا، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

ويأتي ذلك امتدادًا لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.