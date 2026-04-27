سلمان للإغاثة يوزّع 1.500 كرتون تمر في الخرطوم السودانية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (1.500) كرتون تمر في محلية كرري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها (11.647) فردًا، ضمن مبادرة مدد بالسودان للعام 2026م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.