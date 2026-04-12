سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (1,400) سلة غذائية على الفئات الأكثر احتياجًا في قطاع غزة، شملت مدينتي خان يونس وغزة، استفاد منها (8,400) فرد، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
ويأتي ذلك امتدادًا لمواقف المملكة الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.