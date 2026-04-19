سلمان للإغاثة يوزّع 2.080 بطانية في دير الزور بسوريا

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (2.080) بطانية على الفئات الأكثر احتياجًا في محافظة دير الزور بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (1.040) أسرة، ضمن المساعدات السعودية المقدمة للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق والتخفيف من معاناته.