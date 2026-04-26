سلمان للإغاثة يوزّع 25,000 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة

وزّع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (25,000) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها (25,000) فرد، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني بمركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.