سلمان للإغاثة يوزّع 717 سلة غذائية في غزة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (717) سلة غذائية على الأشخاص الأكثر احتياجًا في مدينة غزة، استفاد منها (4,302) فرد، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم الأسر المتضررة في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة.