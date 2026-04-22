سلمان للإغاثة يوزّع 746 سلة غذائية في ريف دمشق 

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (746) سلة غذائية على الفئات المحتاجة في محافظة ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (746) أسرة، ضمن المساعدات السعودية المقدمة للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب السوري الشقيق والتخفيف من معاناته.