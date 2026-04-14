السعودية الأولى عالميًا في مؤشر الجاهزية الرقمية 2025

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11486 نقطة

الثلاثاء ١٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (59.41) نقطة، ليصل إلى مستوى (11486.18) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (6.1) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (279) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (218) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (42) شركة.

وكانت أسهم شركات نسيج، وأبو معطي، وعلم، ومسك، وأنابيب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسمنت اليمامة، وبترو رابغ، والأهلي ريت 1، والشركة الطبية المتخصصة، والإعادة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.92%) و(4.61%)، فيما كانت أسهم شركات أنابيب، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وباتك، والأهلي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأهلي، والراجحي، وعلم، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (32.09) نقطة، ليصل إلى مستوى (22964.59) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (19) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

