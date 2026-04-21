سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11344 نقطة

الثلاثاء ٢١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (21.83) نقطة، ليصل إلى مستوى (11344.96) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5.5) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (275) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (118) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (138) شركة.
وكانت أسهم شركات بان، والسعودي الألماني الصحية، وسهل، وصالح راشد، وباتك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سابك للمغذيات الزراعية، وكيمانول، ونايس ون، واس ام سي للرعاية الصحية، والبابطين، وتنمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.89%) و(3.85%)، فيما كانت أسهم شركات صدر، وبان، وأمريكانا، والراجحي، وباتك، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، والإنماء، وصالح الراشد، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (3.46) نقاط، ليصل إلى مستوى (22860.29) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (31) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (2.5) مليون سهم.

