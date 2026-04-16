سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11554 نقطة

الخميس ١٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٦ مساءً
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11554 نقطة
المواطن - فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (34.89) نقطة، ليصل إلى مستوى (11554.16) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (6.3) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (330) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (146) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (104) شركات.

وكانت أسهم شركات نايس ون، ونفوذ، ومرافق، والصناعات الكهربائية، وعزم الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسمنت العربية، وأماك، والأهلي، والدريس، وبوبا العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.33%) و(4.3%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وكيان السعودية، والكيميائية، الأندية للرياضة، وأنابيب هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، أرامكو السعودية، وعلم، والأهلي، والكيميائية، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (194.86) نقطة، ليصل إلى مستوى (23275.62) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (22) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

