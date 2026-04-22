سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11244 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (99.97) نقطة، ليصل إلى مستوى (11244.99) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.9) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (280) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (76) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (176) شركة.

وكانت أسهم شركات جاهز، وتنمية، وعناية، والمملكة، والصقر للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الدواء، والمتقدمة، والبلاد، والأبحاث والإعلام، والمجموعة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.94%) و(5.89%)، فيما كانت أسهم شركات بان، وجاهز، والوسائل الصناعية، وباتك، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وجاهز، وسابك للمغذيات الزراعية، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (1.18) نقطة، ليصل إلى مستوى (22861.47) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (15) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.