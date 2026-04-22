Icon

“هيئة النقل” تصدر 1.6 مليون عقد لتأجير السيارات خلال الربع الأول من 2026 Icon واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة إيران فوراً بعد فتح المجال الجوي Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11244 نقطة Icon أمير الرياض يرعى حفل تخريج جامعة الملك سعود دفعة 2026 في “الأول بارك” Icon رئاسة الشؤون الدينية تعلن خطتها التشغيلية لحج 1447هـ لإثراء تجربة القاصدين Icon أجواء إيمانية وخدمات متكاملة تواكب طلائع الحجاج في المسجد النبوي Icon الأمن البيئي يضبط مخالفًا لرعيه في محمية الإمام عبدالعزيز Icon سلمان للإغاثة يوزّع 746 سلة غذائية في ريف دمشق  Icon الحرس الوطني يفتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية Icon العُلا.. ملتقى القوافل والتجارة عبر العصور.. وإرثٌ حضاريٌّ متجدّدٌ برؤيةٍ معاصرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

الأربعاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٣ مساءً
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11244 نقطة
المواطن - فريق التحرير

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (99.97) نقطة، ليصل إلى مستوى (11244.99) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.9) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (280) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (76) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (176) شركة.
وكانت أسهم شركات جاهز، وتنمية، وعناية، والمملكة، والصقر للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الدواء، والمتقدمة، والبلاد، والأبحاث والإعلام، والمجموعة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.94%) و(5.89%)، فيما كانت أسهم شركات بان، وجاهز، والوسائل الصناعية، وباتك، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وجاهز، وسابك للمغذيات الزراعية، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (1.18) نقطة، ليصل إلى مستوى (22861.47) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (15) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

