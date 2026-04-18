الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من تركيا  مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من مدينة أنقرة التركية  مقتل وإصابة 5 أشخاص إثر انفجار قوي في ألمانيا  المركزي الروسي يُخَفِّض أسعار الدولار واليوان ويرفع اليورو أمام الروبل  مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" في باكستان  رياح نشطة بسرعة 49 كم/س على منطقة حائل  سيول وعواصف رعدية تضرب نيوزيلندا  تعليم المدينة المنورة يدعو الطلاب والطالبات للالتحاق ببرنامج "إتقان التحصيلي"  مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من ماليزيا  طقس السبت.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة ماطق

سيول وعواصف رعدية تضرب نيوزيلندا

السبت ١٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٣ صباحاً
سيول وعواصف رعدية تضرب نيوزيلندا
المواطن - فريق التحرير

تعرضت العاصمة النيوزيلندية ولنجتون لسيول مفاجئة اليوم، بعد أن تسببت العواصف الرعدية في هطول أمطار غزيرة على أجزاء من الجزيرة الشمالية.

وأفاد مجلس مدينة هات في منطقة ولنجتون، أن العواصف الرعدية والأحوال الجوية القاسية تتسبب في حدوث سيول في أنحاء المدينة.

وذكرت إذاعة نيوزيلندا العامة أن حوالي 40 مليمترًا من الأمطار هطلت بالقرب من ‌هات العليا صباح اليوم بالتوقيت المحلي.
وأصدر ‌مركز الأرصاد الجوية الوطني تحذيرًا من عاصفة رعدية شديدة في ولنجتون، وكذلك في مناطق مجاورة.
وتأتي الأحوال الجوية القاسية بعد أن اجتاح إعصار الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا الأسبوع الماضي، مما أدى إلى عمليات إجلاء.

