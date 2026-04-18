سيول وعواصف رعدية تضرب نيوزيلندا

تعرضت العاصمة النيوزيلندية ولنجتون لسيول مفاجئة اليوم، بعد أن تسببت العواصف الرعدية في هطول أمطار غزيرة على أجزاء من الجزيرة الشمالية.

وأفاد مجلس مدينة هات في منطقة ولنجتون، أن العواصف الرعدية والأحوال الجوية القاسية تتسبب في حدوث سيول في أنحاء المدينة.

وذكرت إذاعة نيوزيلندا العامة أن حوالي 40 مليمترًا من الأمطار هطلت بالقرب من ‌هات العليا صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وأصدر ‌مركز الأرصاد الجوية الوطني تحذيرًا من عاصفة رعدية شديدة في ولنجتون، وكذلك في مناطق مجاورة.

وتأتي الأحوال الجوية القاسية بعد أن اجتاح إعصار الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا الأسبوع الماضي، مما أدى إلى عمليات إجلاء.