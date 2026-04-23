شاشات تفاعلية متعددة اللغات بالحرمين لتعزيز وعي القاصدين في حج 1447هـ

فعّلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشاشات التفاعلية الذكية متعددة اللغات في الحرمين الشريفين، ضمن الخطة التشغيلية لموسم حج 1447هـ، وذلك في إطار جهودها التقنية والتوعوية لإثراء تجربة القاصدين وتعزيز وعيهم الديني.
وكثّفت الرئاسة، في ليلة الجمعة، تشغيل هذه الشاشات لبث المحتوى الشرعي الموثوق، بما يواكب كثافة الأعداد وتزايد الإقبال في أوقات الذروة، ويُسهم في إيصال الرسائل التوعوية والإرشادية بطرق حديثة وميسّرة.
وأوضحت الرئاسة أن الشاشات التفاعلية، تُمكّن الزوار والمعتمرين من الوصول السريع إلى الفتاوى والإرشادات الشرعية بلغاتهم الأم، بما يسهم في تصحيح المفاهيم، ورفع مستوى الوعي، وتمكين القاصدين من أداء عباداتهم على بصيرة وطمأنينة، حيث تتوزع الشاشات في عدد من المواقع الحيوية داخل المسجد الحرام، تشمل توسعة المطاف، والرواق السعودي، وتوسعة الملك فهد، والتوسعة السعودية الثالثة، ضمن أكثر من (70) نقطة ميدانية، وتقدّم محتواها بأكثر من (42) لغة عالمية، بما يعكس شمولية الرسالة وامتداد أثرها عالميًا.
وأكدت أن هذه المبادرة تأتي ضمن منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات التوعوية، واستثمار التقنيات الحديثة في نشر العلم الشرعي الرصين، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، بما يواكب مستهدفات الخطة التشغيلية لحج 1447هـ، وتوسيع نطاق نشر الهدايات للعالمين عبر أدوات رقمية حديثة، ومحتوى شرعي معاصر يخاطب مختلف الفئات بلغاتهم.