شركة العلا للتطوير تطلق أعمال الإنشاء في مشروع “نوماج”

أعلنت شركة العلا للتطوير، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن بدء الأعمال الإنشائية في فندق “نوماج”، وهو فندق فاخر من علامة أوتوجراف كوليكشن، في خطوة تمثل نقلة نوعية ضمن مسيرة الشركة لتنفيذ مشاريعها التطويرية الطموحة، ومواصلة رحلة التحول التي تشهدها العلا.

وتخلّلت مراسم الاحتفاء بهذا الإنجاز زيارة ميدانية بمشاركة العضو المنتدب لشركة العلا للتطوير جون باغانو، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عبير العقل، وبحضور نخبة من كبار القيادات.

وفي هذا السياق، صرّح جون باغانو، العضو المنتدب لشركة العلا للتطوير، قائلاً: “يمثل “نوماج” خطوة محورية في خطتنا التطويرية؛ ومع انتقالنا إلى مرحلة التنفيذ الإنشائي، ينصب تركيزنا على تطوير أصولٍ نوعية جاهزة للاستثمار تُعزز مكانة العلا، وتُقدم تجارب ضيافة استثنائية تدعم جاذبيتها المستدامة كوجهة عالمية ومجتمع حيوي ومزدهر”.

ويؤكد انطلاق أعمال الإنشاء انتقال مشروع “نوماج” من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي؛ مما يعزز دور شركة العلا للتطوير، كمحرك استراتيجي للتطوير والاستثمار، يسهم في تحويل المخطط الشامل للعلا إلى واقع ملموس من الأصول العالمية، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

يضم “نوماج” 250 وحدة فندقية، ومن المقرر افتتاحه عام 2027؛ حيث تتولى شركة العلا للتطوير مهام تطويره، بينما ستقوم “ماريوت الدولية” بتشغيله تحت علامة “أوتوجراف كوليكشن”.

ويجسد الفندق الذي وضع رؤيته التصميمية مكتب “جيوفورما” المعماري العالمي انسجامًا فريداً مع الطبيعة الخلابة والتراث الثقافي والتاريخ الفلكي للعلا. وقد استلهم المشروع اسمه من نجم “نوماج”، الذي مثّل تاريخياً مرجعاً إرشادياً للمسافرين والقوافل في العلا؛ وهو إرث يتجلى بوضوح في مفهوم التصميم القائم على الاكتشاف، وتناغم الضوء، والارتباط الوثيق بالأرض.

سيقدم الفندق تجارب ضيافة استثنائية، تمزج بين فخامة المنتجعات الراقية وعناصر ثقافية وأنماط حياة غامرة؛ حيث سيحظى الزوار بمساحاتٍ صُممت بعناية لتعكس هوية العلا العريقة، إلى جانب مجموعة من المرافق والخدمات النوعية التي تشمل 5 مطاعم عالمية، ومرافق صحية متكاملة، ومرافق متخصصة لقطاعي الأعمال والترفيه.

ويضع مشروع “نوماج” معايير الاستدامة في صدارة أولوياته؛ حيث يستهدف الحصول على شهادة (LEED) الذهبية، عبر تبني ممارسات بيئية مسؤولة تشمل: إعادة تدوير المياه الرمادية لأغراض الري، والاعتماد على المواد المحلية في التنفيذ، واستخدام الزجاج المقاوم للأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى تنسيق مساحات خضراء موفرة للمياه، واستراتيجية إضاءة مدروسة تراعي سياسة العلا لحماية سلامة ظلمة البيئة الليلية.

ويُعد فندق “نوماج” جزءاً من محفظة المشاريع المتنامية لشركة العلا للتطوير، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة العلا كوجهة رائدة للزيارة والإقامة والاستثمار. كما تساهم الشركة من خلال مشاريعها في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ عبر تمكين السياحة المستدامة، وخلق الفرص الاستثمارية، ودعم جهود التنويع الاقتصادي.