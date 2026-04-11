Icon

نائب الرئيس الأمريكي يصل إسلام آباد للمشاركة في محادثات السلام مع إيران Icon تُنبّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة Icon المركزي الروسي يُخفِّض أسعار العملات الرئيسة أمام الروبل Icon طقس السبت.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق Icon تراجع أسعار النفط عند التسوية Icon شهباز شريف يستقبل الجدعان في إسلام آباد.. شراكة سعودية باكستانية Icon وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية Icon وظائف شاغرة لدى شركة الفنار في 3 مدن Icon الهيئة العليا للأمن الصناعي تنعى شهيد الواجب جراح الخالدي Icon سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية متنوعة في حضرموت Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

شهباز شريف يستقبل الجدعان في إسلام آباد.. شراكة سعودية باكستانية

السبت ١١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

وصل وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد أمس الجمعة، في زيارة رسمية، حيث استقبله رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتؤكد استمرار التعاون الاقتصادي والمالي المشترك.

شهد اللقاء حضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، إلى جانب قائد الجيش الباكستاني المشير سيد عاصم منير، ما يعكس الأهمية السياسية والاقتصادية للزيارة.

وخلال الاستقبال، نقل رئيس الوزراء الباكستاني تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى فحوى الاتصال الهاتفي الأخير مع سمو ولي العهد، ومعبّرًا عن تقديره للدعم الاقتصادي والمالي المستمر الذي قدمته المملكة لباكستان، والذي أسهم بشكل كبير في تعزيز استقرار الاقتصاد الباكستاني.

وأكد شهباز شريف التزام بلاده بتوسيع آفاق التعاون مع المملكة في مختلف المجالات، لا سيما في التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

من جانبه، أعرب وزير المالية السعودي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرص المملكة، بتوجيهات من سمو ولي العهد، على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية مع باكستان، ودعم التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

