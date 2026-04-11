شهباز شريف يستقبل الجدعان في إسلام آباد.. شراكة سعودية باكستانية

وصل وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد أمس الجمعة، في زيارة رسمية، حيث استقبله رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتؤكد استمرار التعاون الاقتصادي والمالي المشترك.

شهد اللقاء حضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، إلى جانب قائد الجيش الباكستاني المشير سيد عاصم منير، ما يعكس الأهمية السياسية والاقتصادية للزيارة.

وخلال الاستقبال، نقل رئيس الوزراء الباكستاني تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى فحوى الاتصال الهاتفي الأخير مع سمو ولي العهد، ومعبّرًا عن تقديره للدعم الاقتصادي والمالي المستمر الذي قدمته المملكة لباكستان، والذي أسهم بشكل كبير في تعزيز استقرار الاقتصاد الباكستاني.

وأكد شهباز شريف التزام بلاده بتوسيع آفاق التعاون مع المملكة في مختلف المجالات، لا سيما في التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

من جانبه، أعرب وزير المالية السعودي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرص المملكة، بتوجيهات من سمو ولي العهد، على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية مع باكستان، ودعم التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.