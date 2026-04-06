صعود سعر الغاز الأمريكي مع اقتراب الصادرات من مستويات قياسية

ارتفعت ‌العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات ⁠المتحدة اليوم ما يقارب 2%، مدفوعة بتوقعات في زيادة الطلب هذا الأسبوع.

وصعدت العقود الآجلة للغاز لشهر مايو في بورصة نيويورك التجارية 4.4 سنتات، ما يعادل 1.6%، مسجلًا 2.851 دولار ​لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وارتفع متوسط تدفقات الغاز ⁠إلى محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الـ 9 الكبرى في الولايات المتحدة ‌إلى 19.1 مليار قدم مكعب يوميًا.