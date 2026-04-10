صيانة وإعادة سفلتة في 27 حيًا وطريقًا رئيسيًا بحائل

نفّذت أمانة منطقة حائل أعمال صيانة وإعادة سفلتة شملت 27 حيًا سكنيًا وطريقًا رئيسيًا، وذلك خلال الربع الأول من عام 2026، ضمن جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة.

وأوضحت الأمانة أن الأعمال تضمنت طرقًا حيوية، من بينها طريق الملك عبدالعزيز، وطريق الأمير عبدالعزيز بن سعد، وطريق الملك خالد، إلى جانب عدد من الشوارع الرئيسة داخل الأحياء، منها شارع عمر بن عبدالعزيز، وشارع حمود الحسين الشغلب، وشارع محمد بن عثيمين، وذلك باستخدام أحدث المعدات والآليات لضمان جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز.

كما شملت المشاريع تنفيذ أعمال السفلتة والصيانة في عدد من الأحياء السكنية، من أبرزها أحياء الزهرة، والفجر، وصبابة، والنزهة، ومشارف، والمدائن، والجامعيين، والخزامى، والسلام، والنقرة، إلى جانب أحياء السمراء، وصديان، والوسيطاء، والمطار، والسويفلة، والمصيف، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة شبكة الطرق وتعزيز السلامة المرورية.

وبيّنت الأمانة أن هذه الجهود تأتي امتدادًا لبرامجها التطويرية الرامية إلى رفع كفاءة البنية التحتية، ومعالجة التشوهات البصرية، وتحقيق مستهدفات جودة الحياة، بما يواكب النهضة التنموية التي تشهدها المنطقة في مختلف القطاعات.