ضبط رتب وأنواط عسكرية مخالفة في القصيم

ضبطت لجنة متابعة الملابس العسكرية بإمارة منطقة القصيم عددًا من الرتب والأنواط العسكرية والشعارات المخالفة، وذلك خلال جولات رقابية على محال بيع وخياطة الملابس العسكرية في المنطقة.

وتأتي هذه الجهود في إطار متابعة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة، وضمان عدم تداول أو استخدام الشعارات والرتب العسكرية بطرق غير نظامية.