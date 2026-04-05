ضبط مخالفين لعبور الأودية أثناء جريانها في عسير

الأحد ٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

باشرت الإدارة العامة للمرور واقعة ظهور قائدي مركبتين في محتوى مرئي يعبران أحد الأودية أثناء جريانه، بمنطقة عسير، معرضين حياتهم وحياة مرافقيهم للخطر، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها على منصة إكس، أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة تصل عقوبتها إلى 10,000 ريال، داعية إلى التقيد بالإرشادات والتعليمات حفاظا على الأرواح والممتلكات.

