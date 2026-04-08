ضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في المدينة المنورة

الأربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٢ مساءً
ضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين الأفغانية واليمنية، لاستغلالهما الرواسب في منطقة المدينة المنورة، وطُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقهما.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط (3) معدات تستخدم في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

