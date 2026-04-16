ضبط مخالفين لنظام حظر صيد أسماك الناجل في بدر

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بدر، بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود بمركز الرايس، عن ضبط عدد من المخالفين لنظام حظر صيد أسماك الناجل، وذلك ضمن الجهود الميدانية المشتركة لحماية الثروات البحرية وتعزيز استدامتها بمنطقة المدينة المنورة.
وشملت الإجراءات المتخذة مصادرة الكميات المضبوطة وتسليمها إلى جمعية حفظ النعمة وفق الأنظمة المتبعة، إلى جانب استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين تمهيدًا لتطبيق العقوبات المقررة.
ويأتي ذلك في إطار تكثيف الرقابة خلال مواسم الحظر؛ بهدف الحفاظ على المخزون السمكي ودعم تكاثره، بما يسهم في استدامة البيئة البحرية وحماية مواردها.