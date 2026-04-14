ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق

الثلاثاء ١٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٣ مساءً
ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها في محمية طويق الطبيعية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية طويق

الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية طويق

ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق

ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق

