أدوية ألزهايمر لا تحدث فرقًا يذكر لدى المرضى ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بالجوف مجلس الشؤون الاقتصادية يقر توصيات بشأن التخصيص والحوكمة والسياسات الاقتصادية التحف والمقتنيات التراثية في مكة المكرمة.. شواهد تروي تفاصيل الحياة القديمة القبض على مقيم لتقديمه خدمات حج وهمية ومضللة رياح وأتربة مثارة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 39 مزارع الموز في الباحة.. منتج زراعي يعكس تنوع البيئة والإنتاج الزراعي غرامة تصل إلى 2000 ريال.. تحذير من القيادة خارج المسارات المحددة أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى السادسة مساء علماء يتوصلون إلى تقنية حديثة لعلاج متلازمة داون
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها في منطقة الجوف، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.