ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في عسير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئية من الجنسية الباكستانية، لاستغلاله الرواسب في منطقة عسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدة تستخدم في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.