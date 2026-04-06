ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في منطقة المدينة المنورة

الإثنين ٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية، لاستغلاله الرواسب في منطقة المدينة المنورة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

