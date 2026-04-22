ضبط مواطن أشعل النار في الأماكن غير المخصصة لها بمحمية الأمير محمد بن سلمان

ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية بنسبة 2% خلال مارس 2026م أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الجمعة مغادرة أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من سورابايا بإندونيسيا تطوير علاج لاضطراب النوم المسبّب للشخير المزعج أجواء غائمة ورياح نشطة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 36 #يهمك_تعرف | بدون طلب.. عقود إيجار تتجدد تلقائيًا وتُلزم الأطراف استقرار الدولار مع زيادة الطلب على العملة كملاذ آمن مبادرة طريق مكة.. مغادرة أولى الرحلات من مطار سوكارنو هاتا بجاكرتا المرور يطلق مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر الشؤون الدينية تدشن دورة إتحاف الناسك بأحكام المناسك في المسجد الحرام
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.