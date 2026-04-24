ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز

نادي سباقات الخيل يستعرض فرص الاستثمار الواعدة في منتدى الاستثمار الرياضي 2026 إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق المغربي سجى وضحى إلى الرياض ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء التشيك ولي العهد يلتقي رئيس أوكرانيا قصة أقدم صورة فوتوغرافية اُلتُقِطت داخل السعودية توقّع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الاثنين المقبل الأمن البيئي يضبط مخالفًا لنظام البيئة في المدينة المنورة أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة حائل مواقف الرياض تعلن تفعيل المواقف المدارة المجانية في حيي القدس والملك فهد القمر الليلة في طور التربيع الأول
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لدخوله بمركبته في الفياض والروضات في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية تصل إلى (2,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.