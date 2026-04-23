ضبط مواطن رعى 50 متنًا من الإبل بمحمية الإمام عبدالعزيز فرع هيئة الصحفيين بعسير ينظّم جلسة التواصل الحضاري هيئة النقل تطلق دليل المرخصين في نشاط النقل بالحافلات نقوش العُلا الصخرية.. صفحاتٌ مفتوحة خطّ فيها الحجاج رسائلهم وشواهد رحلتهم عبر العصور ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في عسير الأمن الغذائي يطرح المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد 710 آلاف طن قمح أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل سحب رعدية ورياح على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 37 ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيسة وزراء اليابان بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن في الرياض
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (50) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.