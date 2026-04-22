ضبط مواطن لنقله مقيمين مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج

ضبطت قوات أمن الحج مواطنا لنقله مقيمين مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج، ومحاولة الدخول إلى مدينة مكة المكرمة.

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أنه جرى إحالتهما إلى الجهة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة بحقهما.