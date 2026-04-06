Icon

هجمات تستهدف حقل غاز بارس جنوب إيران Icon #يهمك_تعرف | الدليل الإجرائي المحدث لقرار توطين المهن الإدارية المساندة Icon “أمانة نجران” تطرح 19 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بمركز الوديعة Icon الإدارة العامة للمجاهدين تقبض على مقيم لنقله 3 مخالفين بجازان Icon وزارة البلديات تدعو لإبداء المرئيات على تحديث دليل العمل بمواقع التشييد Icon حرس الحدود ينفذ مبادرة “حدود خضراء” بمنطقة جازان Icon البحرين: اعتراض وتدمير 188 صاروخا و468 طائرة مسيرة Icon الإمارات تتعامل مع 10 صواريخ و50 مسيرة إيرانية دون تسجيل إصابات Icon رئيس جمهورية المالديف يصل إلى المدينة المنورة Icon حفل شعلة أمل صغيرة حدث إنساني مرتقب أطفال التوحد و الكلى والسرطان في مبادرة مجتمعية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

ضبط مواطن مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق الطبيعية

الإثنين ٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية طويق الطبيعية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد