ضبط مواطن مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق الطبيعية

هجمات تستهدف حقل غاز بارس جنوب إيران #يهمك_تعرف | الدليل الإجرائي المحدث لقرار توطين المهن الإدارية المساندة “أمانة نجران” تطرح 19 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بمركز الوديعة الإدارة العامة للمجاهدين تقبض على مقيم لنقله 3 مخالفين بجازان وزارة البلديات تدعو لإبداء المرئيات على تحديث دليل العمل بمواقع التشييد حرس الحدود ينفذ مبادرة “حدود خضراء” بمنطقة جازان البحرين: اعتراض وتدمير 188 صاروخا و468 طائرة مسيرة الإمارات تتعامل مع 10 صواريخ و50 مسيرة إيرانية دون تسجيل إصابات رئيس جمهورية المالديف يصل إلى المدينة المنورة حفل شعلة أمل صغيرة حدث إنساني مرتقب أطفال التوحد و الكلى والسرطان في مبادرة مجتمعية
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية طويق الطبيعية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.