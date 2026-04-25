ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية

السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٤:٥٤ مساءً
ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
المواطن - فريق التحرير

‎ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (25) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

