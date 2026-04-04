السعودية
خلال أسبوع ضمن الحملات الميدانية المشتركة

ضبط 14242 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل بينهم 25 متوطًا في جرائم مخلة بالشرف

السبت ٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٠ مساءً
ضبط 14242 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل بينهم 25 متوطًا في جرائم مخلة بالشرف
المواطن - فريق التحرير

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 07/ 10/ 1447هـ الموافق 26/ 03/ 2026م إلى 13/ 10/ 1447هـ الموافق 01/ 04/ 2026م، عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (14242) مخالفًا، منهم (7884) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3948) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2410) مخالفين لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1449) شخصًا (27%) منهم يمنيو الجنسية، و(71%) إثيوبيو الجنسية، وجنسيات آخرى (02%)، كما تم ضبط (29) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (25) متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (36365) وافدًا مخالفًا، منهم (32309) رجال، و(4056) امرأة.
خامسًا: تم إحالة (23815) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (6808) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (6285) مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

