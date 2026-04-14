ضبط 3 آلاف قطعة ملابس مقلدة لعلامات تجارية في جدة

الثلاثاء ١٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت أمانة محافظة جدة أكثر من 3 آلاف قطعة وملصق مقلد للملابس داخل مواقع عشوائية بحي «القوزين» جنوب المحافظة، جرى استغلالها في أنشطة خياطة وتصنيع وتقليد علامات تجارية، وذلك ضمن جهودها لمتابعة الأنشطة غير النظامية وتعزيز الامتثال.

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بالأمانة ياسر بخش، أن الفرق الميدانية باشرت رصد ثلاثة مواقع مخالفة لإنتاج الملابس المقلدة، كما ضُبطت داخلها كميات جاهزة للتوزيع، بالإضافة إلى (5) طابعات «إستكرات» حرارية و(15) ماكينة خياطة و(5) مكائن طباعة ورقية، وأكثر من (200,000) ملصق لعلامات تجارية عالمية، إلى جانب من «تيشيرتات» خام ومطبوعة جاهزة للتوزيع.

