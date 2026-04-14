ضبط 3 آلاف قطعة ملابس مقلدة لعلامات تجارية في جدة

ضبطت أمانة محافظة جدة أكثر من 3 آلاف قطعة وملصق مقلد للملابس داخل مواقع عشوائية بحي «القوزين» جنوب المحافظة، جرى استغلالها في أنشطة خياطة وتصنيع وتقليد علامات تجارية، وذلك ضمن جهودها لمتابعة الأنشطة غير النظامية وتعزيز الامتثال.
أمانة جدة تضبط أكثر من 3 آلاف قطعة ملابس تحمل علامات تجارية مقلدة داخل مواقع عشوائية بحي "القوزين" جنوب المحافظة
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 14, 2026
وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بالأمانة ياسر بخش، أن الفرق الميدانية باشرت رصد ثلاثة مواقع مخالفة لإنتاج الملابس المقلدة، كما ضُبطت داخلها كميات جاهزة للتوزيع، بالإضافة إلى (5) طابعات «إستكرات» حرارية و(15) ماكينة خياطة و(5) مكائن طباعة ورقية، وأكثر من (200,000) ملصق لعلامات تجارية عالمية، إلى جانب من «تيشيرتات» خام ومطبوعة جاهزة للتوزيع.