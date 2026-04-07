مجلس الشورى يوافق على اتفاقية توظيف العمالة بين السعودية ونيجيريا الكباث.. لؤلؤة صيفية تتدلى من أشجار الأراك في جازان ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية السعودية تدين وتستنكر الاقتحام السافر لوزير في حكومة الاحتلال لباحات المسجد الأقصى انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ 7 قطع عقارية بمنطقة مكة المكرمة الخميس ضبط مواطن رعى 11 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز الشؤون الدينية تعزّز خدماتها الرقمية في المسجد الحرام عبر تقنيات QR ضبط 3 مخالفين للائحة الأمن والسلامة للأنشطة البحرية في تبوك أسعار البنزين تقترب من مستوى قياسي في ألمانيا المرور: مباشرة حادث بريدة واستكمال الإجراءات النظامية بحق المتسبب
ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة البدع بمنطقة تبوك (3) مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهم الصيد دون تصريح، وبحوزتهم أسماك مصيدة، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.