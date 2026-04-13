ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في تبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنًا ومقيمَين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية الإثيوبية لاستغلالهم الرواسب بمنطقة تبوك، وطبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.