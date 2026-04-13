ضبط 3 وافدين لممارستهم الدعارة بالمدينة المنورة

ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص (3) وافدين لممارستهم الدعارة في شقة سكنية.

وأوضح الأمن العامن، عبر حسابه في منصة إكس، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.