ضبط 7,496 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

كشفت الإدارة العامة للمرور عن نتائج الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من الأحد 12 أبريل 2026م إلى السبت 18 أبريل 2026م.

وقال المرور عبر حسابه بمنصة إكس، إن الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، تمكنت من ضبط 7,496 دراجة آلية مخالفة.

وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المستمرة لإدارات المرور في مختلف المناطق لضبط المخالفات المرورية، والحد من استخدام الدراجات الآلية بطرق غير نظامية، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق وسلامة المارة، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية المعتمدة.