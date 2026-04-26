Icon

ضبط 7,535 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

ضبط 7,535 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

الأحد ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

نفذت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة، حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، وذلك من يوم الأحد 19 أبريل 2026م وحتى السبت 25 أبريل 2026م.

وقال المرور عبر حسابه بمنصة إكس، إن الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، تمكنت من ضبط 7,535 دراجة آلية مخالفة في عدة مناطق.

وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المستمرة لإدارات المرور في مختلف المناطق لضبط المخالفات المرورية، والحد من استخدام الدراجات الآلية بطرق غير نظامية، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق وسلامة المارة، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية المعتمدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

