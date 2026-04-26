ضبط 7,535 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

نفذت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة، حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، وذلك من يوم الأحد 19 أبريل 2026م وحتى السبت 25 أبريل 2026م.
وقال المرور عبر حسابه بمنصة إكس، إن الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، تمكنت من ضبط 7,535 دراجة آلية مخالفة في عدة مناطق.
وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المستمرة لإدارات المرور في مختلف المناطق لضبط المخالفات المرورية، والحد من استخدام الدراجات الآلية بطرق غير نظامية، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق وسلامة المارة، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية المعتمدة.