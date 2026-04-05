ضبط 8,352 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

نفّذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة حملة ميدانية شاملة لضبط الدراجات الآلية المخالِفة، خلال الفترة من الأحد 29 مارس 2026م حتى السبت 4 أبريل 2026م، وذلك ضمن جهودها لرفع مستوى السلامة المرورية والحد من المخالفات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 8,352 دراجة آلية مخالفة في عدد من المناطق والمحافظات بالمملكة.

وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المستمرة لإدارات المرور في مختلف المناطق لضبط المخالفات المرورية، والحد من استخدام الدراجات الآلية بطرق غير نظامية، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق وسلامة المارة، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية المعتمدة.