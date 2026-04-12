ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

استعرضت الإدارة العامة للمرور نتائج الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من الأحد 5 أبريل 2026م إلى السبت 11 أبريل 2026م.

وأوضحت إدارة المرور، أن الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، تمكنت من ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة.

وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المستمرة لإدارات المرور في مختلف المناطق لضبط المخالفات المرورية، والحد من استخدام الدراجات الآلية بطرق غير نظامية، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق وسلامة المارة، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية المعتمدة.