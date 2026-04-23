ضمك يكسب الأخدود ويعزّز حظوظه في البقاء

تغلّب فريق ضمك على نظيره الأخدود بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن منافسات الجولة (29) من الدوري السعودي للمحترفين.
وسجّل أهداف ضمك كلٌّ من أريسون سامبايو عند الدقيقة (18)، قبل أن يعزّز فلورينتين فادا النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة (88)، ليؤكد تفوّق فريقه في اللقاء.
وبهذه النتيجة، يرفع ضمك رصيده إلى (26) نقطة في المركز (15)، فيما تجمّد رصيد الأخدود عند (16) نقطة في المركز (17)، مع استمرار المنافسة على مراكز البقاء في الجولات المتبقية من الدوري.